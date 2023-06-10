В Новосибирске ищут подрядчика для строительства дороги к новому ЛДС

В Новосибирске ищут подрядчика, который займется строительством дороги к новому ледовому дворцу. Фото: Правительство НСО

В Новосибирске ищут подрядчика, который займется строительством дороги к новому ледовому дворцу. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Заплатить за работу готовы 6, 3 миллиона рублей.

По условиям контракта, подрядчик должен будет построить дорогу протяженностью 600 метров от улицы Немировича-Данченко до территории самого ЛДС. Работы разделены на три этапа. Начать стройку планируется сразу же после заключения контракта, а завершить к 1 сентября 2023 года. Кроме самой дороги подрядчик должен будет также обустроить тротуары и посеять газон.

Заявки на аукцион принимаются до 19 июня.

Напомним, строительство нового ледового дворца в Новосибирске началось в 2019 году. Здесь должен был пройти молодежный чемпионат мира по хоккею-2023, но, несмотря на то, что событие перенесли в другой город, арена была закончена. Здесь будут проходить матчи ХК «Сибирь». Новосибирский ЛДС стал самой крупной ледовой ареной за Уралом, он вмещает более 10 тысяч зрителей.

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