Ушел гулять и не вернулся: в Новосибирске пропал 69-летний пенсионер в футболке и трико

В Железнодорожном районе Новосибирске ищут 69-летнего Ивана Дмитриевича Синдеева. Фото: "ЛизаАлерт НСО"

В Железнодорожном районе Новосибирске ищут 69-летнего Ивана Дмитриевича Синдеева. Пенсионер пропал в четверг, 8 июня. Его ищут волонтеры и полиция.

— На горячую линию отряда поступила заявка о пропажи мужчины. Пропал 8 июня этого года, вышел из дома на прогулку и не вернулся, — сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирской области».

Приметы: рост 160 саниметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы с сединой, короткая стрижка, карие глаза. На момент своего исчезновения пенсионер был одет предположительно в серую футболку, черные трико и черные кроссовки.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может быть Иван Дмитриевич или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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