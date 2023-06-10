В Новосибирске прокуратура проверит все аттракционы после ЧП с детьми на американских горках

В Новосибирске прокуратура проверит все аттракционы после ЧП с двумя девочками на американских горках. Фото: Прокуратура НСО

В Новосибирске прокуратура проверит все аттракционы после ЧП с двумя девочками на американских горках в Центральном парке. Напомним, инцидент случился 8 июня: во время катания тележка резко остановилась, и дети больно ударились.

— Проверки проводятся прокурорами районов города с привлечением специалистов гостехнадзора. Оценивается техническое состояние аттракционов, наличие документов об эксплуатации, допуске аттракционов и персонала к работе, — пояснили в ведомстве.

В одном из парков уже были выявлены нарушения. Прокуратура вынесла владельцу аттракционов представление и нарушения были устранены.

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