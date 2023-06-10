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НовостиПроисшествия10 июня 2023 10:05

В Новосибирске полиция начала проверку после массовой драки на дороге

Толпа людей устроила потасовку недалеко от «Золотой Нивы»
Галина СИМОНОВА
В Новосибирске полиция начала проверку после массовой драки на проезжей части на улице Кошурникова. Фото: Кадр из видео/предоставлено Екатериной

В Новосибирске полиция начала проверку после массовой драки на проезжей части на улице Кошурникова. Фото: Кадр из видео/предоставлено Екатериной

В Новосибирске полиция начала проверку после массовой драки на проезжей части на улице Кошурникова. Напомним, толпа людей устроили потасовку прямо на дороге недалеко от «Золотой Нивы», мешая водителям проехать.

— Заявлений и сообщений по данному факту не поступало. Информация, выявленная в сети, зарегистрирована, полицейскими устанавливаются личности участников конфликта и все обстоятельства, — пояснили в областном МВД.

На кадрах роликов, снятых очевидцами, видно, что по меньшей мере восемь человек избивают друг друга руками, ногами и подручными средствами.

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