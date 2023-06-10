В Новосибирске КАМАЗ протаранил легковушку: пострадал водитель иномарки

В Ленинском районе Новосибирска случилось серьезное ДТП с участием грузовика. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Ленинском районе Новосибирска случилось серьезное ДТП с участием грузовика. Авария произошла утром в субботу, 10 июня.

— В 8: 15 29-летний водитель КАМАЗа ехал по улице Блюхера в сторону улицы Титова, поворачивая налево на улицу Ватутина. У дома № 19 на улице Ватутина он столкнулся с ехавшим навстречу по улице Блюхера автомобилем «Субару Легаси», за рулем которого был 22-летний водитель, — рассказали в городской Госавтоинспекции.

В ДТП пострадал водитель легковушки, его доставили в больницу. Водитель КАМАЗа предоставил документы по просьбе сотрудников ГИБДД. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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