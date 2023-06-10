В Новосибирске закрыли на реконструкцию бассейн «Нептун»

В Новосибирске начался ремонт бассейна «Нептун». Фото: Мэрия Новосибирска
В Новосибирске начался ремонт бассейна «Нептун». Об этом сообщили в мэрии города. Сейчас строители уже приступили к работе.
— Планируется отремонтировать фасад здания, восстановить и укрепить колонны, провести антикоррозийную обработку и гидроизоляцию цокольной части бассейна, — сообщила мэрия Новосибирска.
Бассейн в следующем году отметит своё 55-летие. Сейчас это единственный 50-метровый бассейн в Новосибирской области.
Закончить ремонт планируют к концу сентября.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, что на реконструкцию бассейна компания потратит 114,1 миллиона рублей. Займется работами компания из Санкт-Петербурга.
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