В Новосибирске закрыли на реконструкцию бассейн «Нептун»

В Новосибирске начался ремонт бассейна «Нептун». Фото: Мэрия Новосибирска

В Новосибирске начался ремонт бассейна «Нептун». Об этом сообщили в мэрии города. Сейчас строители уже приступили к работе.

— Планируется отремонтировать фасад здания, восстановить и укрепить колонны, провести антикоррозийную обработку и гидроизоляцию цокольной части бассейна, — сообщила мэрия Новосибирска.

Бассейн в следующем году отметит своё 55-летие. Сейчас это единственный 50-метровый бассейн в Новосибирской области.

Закончить ремонт планируют к концу сентября.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что на реконструкцию бассейна компания потратит 114,1 миллиона рублей. Займется работами компания из Санкт-Петербурга.

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