В Новосибирске мужчина потерял сознание в погребе своего дома: его вытаскивали спасатели

Мужчина потерял сознание в погребе своего дома. Фото: спасатели МАСС
В пятницу, 9 июня в Новосибирске в СНТ «Золотая горка» 49-летнему мужчине стало плохо в погребе собственного дома. Сибиряк потерял сознание, на помощь ему пришли спасатели.
— Мужчину достали из погреба и передали бригаде скорой помощи, — рассказали спасатели МАСС.
Медики осмотрели сибиряка, все еще находившегося без сознания, и предположили, что причиной произошедшего мог стать инсульт.
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