На День города в Новосибирск привезут 24 коня и 7 колоколов за 18 миллионов

На День города в Новосибирск привезут 24 коня. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В праздновании 130-летия Новосибирска примут участие восемь музыкальных коллективов из разных городов страны. Они сыграют для новосибирцев и гостей города во время фестиваля духовых оркестров. За их работу МАУК Новосибирска «Городская дирекция творческих программ» готово заплатить свыше 18,6 миллионов рублей. Данная информация была опубликована на сайте госзакупок 9 июня.

– Подрядчик забронирует и купит билеты для доставки артистов в Новосибирск и обратно, организует трансфер из аэропорта Толмачево к месту проживания и обратно, а также экскурсии по городу. Кроме того, транспортирует 24 коня из Кызыла в Новосибирск вместе с кормом для животных – сеном и фуражом, – указано в лоте.

В Новосибирск приедут оркестры из Донецка, Луганска, Санкт-Петербурга, Тюмени, Казани, Хабаровска, Барнаула и Кызыла. В юбилейных мероприятиях также примут участие барабанщицы и рота почетного караула из Барнаула.

Всего в город приедет 334 артиста с 219 инструментами и костюмами. Кроме того, подрядчик должен будет перевезти на один день семь колоколов из церкви, что на улице Большевистской, до площади Ленина.

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