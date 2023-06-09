Бердское шоссе в Новосибирске встало в пробку из-за массового ДТП. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бердское шоссе в Новосибирске встало в пробку из-за массового ДТП. Авария случилась вечером в пятницу, 9 июня. О произошедшем рассказали в соцсетях очевидцы.

— Напротив Ботсада столкнулись грузовик, мотоцикл, ГАЗель и две легковушки, — сообщает телеграм-канал «АСТ-54 black».

Пробка на шоссе растянулась на несколько километров, заблокировав две дорожные полосы. Объезжать ее водителям приходилось по встречке.

В городской Госавтоинспекции рассказали, что водитель мотоцикла «Ямаха» столкнулся с «Вольво» и ГАЗЕлью, после чего та влетела в «Хендай Соната» и «Мазду». Пострадал один из водителей — мужчина 39 лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер