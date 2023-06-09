Бердское шоссе в Новосибирске встало в пробку из-за массового ДТП.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Бердское шоссе в Новосибирске встало в пробку из-за массового ДТП. Авария случилась вечером в пятницу, 9 июня. О произошедшем рассказали в соцсетях очевидцы.
— Напротив Ботсада столкнулись грузовик, мотоцикл, ГАЗель и две легковушки, — сообщает телеграм-канал «АСТ-54 black».
Пробка на шоссе растянулась на несколько километров, заблокировав две дорожные полосы. Объезжать ее водителям приходилось по встречке.
В городской Госавтоинспекции рассказали, что водитель мотоцикла «Ямаха» столкнулся с «Вольво» и ГАЗЕлью, после чего та влетела в «Хендай Соната» и «Мазду». Пострадал один из водителей — мужчина 39 лет.
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