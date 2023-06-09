Под Новосибирском простятся со школьником, который спас тонущую одноклассницу

Мальчик вытащил одноклассницу из подводной ямы, а сам утонул. Фото: соцсети.
Под Новосибирском похоронят школьника, который погиб, спасая тонущую одноклассницу. Мальчик успел вытащить девочку из подводной ямы. А потом сам ушел под воду. Спасти его не смогли.
– Похороны будут завтра, 10 июня, в Боровом, – сообщил КП-Новосибирск источник.
Произошло ЧП 7 июня. Ребята отдыхали на берегу. Девочка зашла глубоко в воду и стала тонуть. Одноклассник сразу бросился ей на помощь. Достал из подводной ямы и передал друзьям по цепочке. А сам утонул. Тело подростка достали из воды на следующий день после трагедии.
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