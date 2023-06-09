Житель Новосибирской области спилил 57 осин и попал под следствие

За спиленные осины мужчине придется заплатить около 84 тысяч рублей. Фото: минприроды НСО.
На жителя Карасукского района завели уголовное дело за спиленные без разрешения деревья. Об этом рассказали в минприроды Новосибирской области.
– Сотрудники отдела лесных отношений по Карасукскому лесничеству министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области 1 июня выявили незаконную рубку лесных насаждений. Cпилено 57 деревьев, возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия, – сообщили в ведомстве.
Вырубку обнаружили при патрулировании леса. Как стало известно, житель деревни Кукарка спиливал только осины. За 6,95 м3 древесины ему придется возместить лесному фонду РФ почти 84 тысячи рублей.
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