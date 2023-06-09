Стало известно состояние девочки, которую спас утонувший под Новосибирском школьник

Школьник вытащил одноклассницу из подводной ямы, а сам выбраться не смог. Фото: СУ СКР по НСО // соцсети.

Стало известно, как чувствует себя девочка, жизнь которой спас погибший 14-летний школьник. Мальчик вытащил одноклассницу из подводной ямы, а сам выбраться не смог. Утонул…

– У нее ужасное состояние. Она находится в истерике, – рассказали КП-Новосибирск друзья погибшего мальчика.

КП-Новосибирск рассказывала, что 7 июня ребята вместе отдыхали на берегу озера в селе Боровом. Девочка зашла слишком глубоко в воду, стала тонуть. А Кирилл* бросился ей на помощь. Девочка была уже на глубине 5-метровой ямы, но школьник смог вытащить ее и передать друзьям по цепочке. После стал тонуть сам. Ему на помощь прямо в одежде бросился друг. Но вытащить парня, которому стало плохо, не смог. Тело подростка достали из воды на следующий день, 8 июня. Ранее КП-Новосибирск показывала последние фото погибшего мальчика.

*Имя мальчика изменено.

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