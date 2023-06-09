«Батя, ломают! Помоги!»: голый парень, призывавший отца на помощь, смутил новосибирцев

Охранник скрутил парня и вызвал скорую и полицейских. Фото: скриншот видео "АСТ-54 Black"/Телеграм.

Молодого мужчину, который вел себя неадекватно, а потом разделся догола, сняли на видео жители Новосибирска. Он разгуливал по проспекту Дзержинского в четверг, 8 июня, сообщили в паблике «АСТ-54» ВКонтакте.

– Мужчина творил что попало на протяжении часа, после чего меры были предприняты: гражданина отправили в больницу, – написано в посте со слов подписчика, который предоставил видеозапись.

Видео начинается с того, что мужчина задает прохожему, который снимает его, вопрос: «Вы знаете, кто мой батя?..» После он снимается с себя всю одежду, в том числе и нижнее белье. И некоторое время ходит обнаженным.

Скрутил неадекватного парня охранник. При этом новосибирец сначала громко смеется, потом причитает «Господи, помилуй», а после кричит: «Батя, ломают! Помоги, батя! Папа…». Охранник же вызвал на место сотрудников полиции и скорую. В итоге последние увезли парня в больницу. Со слов очевидцев и подписчиков паблика, у мужчины было серьезное психическое заболевание.

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