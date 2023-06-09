В Новосибирске друзья подрались из-за 150 рублей на выпивку

Друзья повздорили из-за 150 рублей. Фото: АБ ГВАРДИЯ.

Новосибирске пара товарищей поспорила из−за 150 рублей на алкоголь. Разрешать конфликт пришлось сотрудникам Агентства Безопасности ГВАРДИЯ. Об инциденте рассказали в пресс−службе организации 9 июня.

— Товарищи трое суток распивали водку, на четвертые друзья вновь отправились в пивной магазин. Там между ними возник конфликт – для покупки напитка не хватало 150 рублей. Кто будет добавлять недостающую сумму, должен был решить поединок, который приятели устроили тут же за дверями пивной, — рассказали в Агентстве Безопасности.

Продавщица магазина увидела драку у крыльца и вызвала наряд. Проигравший в поединке отделался легкими побоями.

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