В Новосибирске «Мазда» сбила 77-летнюю пенсионерку, переходившую дорогу на «красный»

В Новосибирске «Мазда» сбила пенсионерку, переходившую дорогу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске «Мазда» сбила пенсионерку, переходившую дорогу. ДТП случилось вечером 9 июня в Центральном районе города.

— В 9: 55 49-летняя женщина за рулем автомобиля МАЗДА СХ-5 ехала по улице Гоголя в сторону улицы Семьи Шамшиных. У дома № 24 по улице Гоголя сбила переходившую дорогу на красный свет 77-летнюю женщину, — сообщили в Госавтоинспекции города.

Пострадавшую пенсионерку увезли в больницу с различными травмами. На месте работал экипаж ДПС.

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