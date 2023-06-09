Жара под 30 градусов вернется в Новосибирск после выходных

Жара под 30 градусов вернется в Новосибирск уже на следующей неделе.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
После утомительной жары в Новосибирск пришла долгожданная прохлада. Так, в ближайшие три дня столбик термометра днем будет подниматься до +21…+27 градусов, а днем до +10…+14. Такой прогноз дали городские синоптики.
- В ночь на субботу в Новосибирске будут слышны раскаты грома и будут всполохи молний, к утру гроза пройдет. В воскресенье днем ожидаются кратковременные дожди, - говорится в прогнозе синоптиков «Западно-Сибирское УГМС».
В День России, 12 июня, воздух ночью прогреется до +12 градусов, а днем до +27. При этом есть вероятность грозы с порывами ветра до 12 м/с.
Жара за 30 градусов, по предварительным прогнозам, вновь придет в город в конце июня-начале июля.
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