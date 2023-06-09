В Новосибирске вынесли приговор сотруднику салона сотовой связи, сливавшему за деньги данные абонентов

В Новосибирске вынесли приговор сотруднику салона сотовой связи, который сливал за деньги данные абонентов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске вынесли приговор сотруднику салона сотовой связи, который сливал за деньги данные абонентов. Он проворачивал махинации, оформляя фиктивные заявления.

— По данным следствия, в 2022 году сотрудник салона мобильной связи копировал и передавал третьим лицам за деньги информацию из корпоративной базы данных сотового оператора. Он оформлял фиктивные заявления, подделывая подписи абонентов, и продавал заказчика сведения о том, кому принадлежат номера, — рассказали в УФСБ России по Новосибирской области.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Суд приговорил его к году лишения свободы условно.

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