В Новосибирске в ЖК «Просторном» месяц живут без горячей воды

Жители Бронной уже месяц без горячей воды. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске дома жилмассива «Просторного» с 15 мая без горячей воды. Житель улицы Бронной Семен сообщил КП-Новосибирск о проблеме.

— Воду отключили еще 15 мая. Обещали сделать все работы за 2 недели. Сначала мы ждали 30 мая, затем 5 июня, а сейчас вот ждем 15. Очень сомневаемся, что 15 июня будет горячая вода. По слухам говорят, что до конца лета ждать будем, — рассказал Семен.

Соседи новосибирца активно пишут жалобы обслуживающей компании, но результата нет. Аналогичная ситуация, говорит Семен, и в ЖК «Северо−Чемском».

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