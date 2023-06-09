На VK Fest в 2023 году выступят более 50 блогеров

На VK Fest 2023 выступят более 50 блогеров.

На VK Fest 2023 выступят более 50 блогеров. Среди них - Анастасия Ивлеева, Антон Шастун, Дмитрий Масленников и другие.

Гости смогут пообщаться с любимыми блогерами, получить их автограф, поучаствовать в разных челленджах и играх, а кому-то даже удастся выступить вместе с кумиром.

Работать фестиваль будет на четырёх площадках: в Москве, Санкт-петербурге, Владивостоке и Новосибирске.

На Медальной площади в Олимпийском парке Сириуса перед зрителями выступит Дмитрий Масленников, а на набережной Цесаревича во Владивостоке и в новосибирском парке «Арена» к нему присоединится KARA KROSS.

В Парке 300-летия Санкт-Петербурга радовать гостей VK Fest будут Роман Каграманов, MILANA STAR, объединение КЛИККЛАК, Karna.val, GAVRILINA, Алексей Столяров, veydi_rush, Yan Dilan, Настя Рыжик, Настя Кош, Настя BAD BARBIE, Chanderland, Kristi Krime, Аня Ищук, ДимасБлог, Соня SLEEPY, Катя Голышева, Герман Глас, ФРОСЯ, Милана Хаметова, Егорик, ДАНИК, Супер Стас и ЯЯНА.

В московском Парке Горького героями блогерской зоны VK Fest станут Дмитрий Масленников, KARA KROSS, участники шоу «Импровизация» Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов и Сергей Матвиенко, а также объединения КЛИККЛАК — Эльдар Джарахов, Андрей Старый, Даня Крастер, Андрей Прокофьев и Михаил Литвин. Кроме того, перед гостями выступят Милана Хаметова, Yan Dilan, Алексей Столяров, Karna.val, Анастасия Ивлеева, Роман Каграманов, Амина Tenderlybae, ЛУНАКОМ, Катя Адушкина, GAVRILINA, Аня Ищук, ДимасБлог, Соня SLEEPY, Катя Голышева, Герман Глас, ФРОСЯ, DJ TWINS, Nansi & Sidorov, Влад Кудинов, veydi_rush, Thegerbers, Настя BAD BARBIE, Chanderland, Егорик и ДАНИК.

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