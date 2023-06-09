Губернатор Новосибирской области наградил победителей конкурса «Врач года 2023»

Церемония награждения победителей конкурса "Врач года 2023" состоялась 9 июня. Фото: правительство НСО.

В Новосибирске наградили победителей регионального конкурса «Врач года 2023». Торжественная церемония состоялась в пятницу, 9 июня. В мероприятии принял участие и губернатор Андрей Травников.

- Конкурс «Врач года» проходит в Новосибирской области в двадцатый раз. Сегодня подвели итоги конкурса «Врач года 2023», наградили победителей второго и третьего этапов, а также в номинациях «За верность профессии», «Наш учитель», «Молодость, новаторство, талант», вручили призы по итогам интернет-голосования, зрительских симпатий и лучшей команде болельщиков, - рассказали в пресс-службе правительства НСО.

Губернатор Андрей Травников не только поздравил всех финалистов и победителей конкурса этого года, но и отметил, что новосибирские медики достойно приняли вызовы, брошенные ковидом и спецоперацией на Украине. Также он поблагодарил всех врачей, кто помогал коллегам из Донецка и Луганска, оказывал помощь раненым и подшефному Беловодскому району ЛНР восстанавливать систему здравоохранения.

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