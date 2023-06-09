Для сквера на Демакова в Академгородке начали разрабатывать проектно-сметную документацию

В парке обустроят места для семейного отдыха. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске приступили к разработке проектно-сметной документации проекта сквера на улице Демакова. Об этом стало известно во время выездного совещания, на котором присутствовали и жители микрорайона «Щ».

– Сквер у памятника А.И. Демакову в нижней зоне Академгородка включен в число общественных территорий, подлежащих благоустройству по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» и муниципальной программе «Формирование современной городской среды», – сообщили в пресс-службе мэрии.

Дизайн-проект был разработан еще в 2019 году. 13 марта 2020-го его презентовали и обсудили с жителями Советского района, а 26 марта – утвердили на общественной комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

– По количеству голосов сквер на Демакова был в конце адресного перечня. В этом году мы с депутатами горсовета, заксобрания и Госдумы решили, что нужно ускорить реализацию проекта, поэтому начали разрабатывать, –рассказала заместитель начальника управления по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска Мария Смирнова.

На 2,5 гектаров – такова площадь будущего сквера – планируют обустроить дорожки и тропинки, оформить зону отдыха, оборудовать несколько площадок: детскую, для проведения различных мероприятий и выгула собак. Кроме того, здесь появится памп-трек для велосипедистов.

Со слов заместителя мэра - начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анны Терешковой, проектно-сметная документация будет готова уже в этом году, а работы по благоустройству запланированы на 2024-2025 годы.

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