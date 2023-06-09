В Новосибирске отпраздновали День социального работника

Анатолий Локоть поздравил собравшихся с праздником. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

Департамент по социальной политике мэрии Новосибирска подготовил настоящий праздник в честь Дня социального работника. В Доме культуры имени Октябрьской революции виновники торжества слушали теплые слова поздравлений, а лучшие из сотрудников социальной отрасли города получили награды. Государственный ансамбль песни и танца «Чалдоны» порадовал всех гостей концертной программой.

В зале было светло от улыбок и душевного тепла. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

Открывая мероприятие, мэр Новосибирска Анатолий Локоть отметил, что социальная сфера - самая человечная в муниципалитете.

- Безусловно, наши сотрудники проявляют заботу к ветеранам и инвалидам, но в эти непростые времена появилась еще одна категория людей, нуждающихся в помощи, - семьи военнослужащих. Семьи тех, кто сегодня воюет на фронте. Ну а семьи, оставшиеся здесь, как правило, находятся в стрессовом состоянии. Я благодарен за то, что наши службы оказались в авангарде, работая с этой категорией. Вы проводили встречи с ними в администрации, объясняли родственникам, какие у них права, какие льготы. Чем вы можете помочь, как написать заявления. Я знаю, какие опытные и грамотные люди работают в наших учреждениях. Я хочу сказать вам спасибо! - обратился к собравшимся Анатолий Локоть.

Самых достойных на празднике наградили. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

Начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева в своем видеообращении подчеркнула, что это праздник людей большой души, человечности, доброты и сердечной щедрости.

Видеообращение Ольги Незамаевой. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

- Специалисты социальных учреждений каждый день помогают тем, кому сегодня тяжело, кто просто не может обойтись без посторонней помощи. Они выполняют все свои служебные обязанности на высоком профессиональном уровне. И социальные работники, и специалисты отделения реабилитации, и социальные педагоги, и психологи, и фармацевты: все они трудятся во благо жителей города Новосибирска. Именно от их добросердечности и отзывчивости зависит качество жизни десятков тысяч новосибирцев и их родных. Благодаря их заботе улучшается и социальное, и физическое самочувствие людей, появляется уверенность в завтрашнем дне, - подчеркнула Ольга Незамаева.

«Департамент по социальной политике. Новосибирск»