В Новосибирске за 99 миллионов рублей продают дом в стиле элитного амбара

В доме три этажа. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Заельцовском районе Новосибирска продают роскошный трехэтажный кирпичный коттедж почти за 100 миллионов рублей. Он находится на берегу Оби в закрытом поселке. Объявление опубликовали 7 июня на сервисах о продаже недвижимости.

– Просторный и необыкновенно уютный загородный дом в стиле Bаrn Luхury площадью 507 кв.м., – указано в сообщении. – Четыре спальни, отдельные гардеробные и ванные комнаты, русская баня с бассейном, спортзал, винная комната с погребом, отдельный цокольный блок с двумя гаражами на пять автомобилей.

И он находится в закрытом коттеджном поселке. Фото: скриншот видео Авито.ру

В объявлении также указано, что дом находится в коттеджном поселке с охраняемой территорией, к которому ведет широкая асфальтированная дорога. А также то, что его можно приобрести в ипотеку.

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