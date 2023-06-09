До конца года в город должны привести 120 автобусов. Фото: Мэрия Новосибирска

В Новосибирск привезли два низкопольных автобуса «Горожанин» из Уфы. До конца года город должен получить 120 машин партиями по 20 штук.

Их общая стоимость - около 5 миллиардов рублей. Ещё 18 автобусов с уфимского производства должны привести в Новосибирск до конца июня.

Точные маршруты, по которым будут ходить новые машины, пока не известны. Но, предполагается, что их поставят на обслуживание спальных районов города.

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