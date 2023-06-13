В Новосибирске студентка спасла слепого пса с диабетом, который жил возле НГПУ

Слепой пес прибился к университету на улице Выборная. Фото: группа animal_nsk «ВКонтакте»

Сибирячка Дарья спасла слепого пса Брюса, который чудом выжил на улице возле НГПУ. Девушка заметила истощенное и слепое животное, когда шла на остановку:

- Пес Брюс стоял истощенный на улице Выборной. Весь в клещах, на полусогнутых лапах и шатался. Я волонтер и быстро нашла ему клинику. Так у Брюса появился шанс, и сейчас мы видим вполне нормальный результат, пес реабилитируется, - сообщила КП-Новосибирск сибирячка Дарья.

Девушка передала пса волонтеру Анне, которая помогает пристраивать животных из НЦПДЖ. Ветеринары обнаружили у пса конъюнктивит и слепоту, а также сахарный диабет. Оказалось, что пес почти месяц жил возле НГПУ, охранники университета подкармливали его. Но пища была слишком грубой, и пес плохо ее усваивал, начал лысеть.

- Брюс поступил в тяжелом состоянии, раньше он падал в колодец, травился. Ему начали лечение, перевели на лечебный корм и проблема с кишечником ушла. Остался сахарный диабет и конъюнктивит, в клинике пробуют убрать воспаление и попытаются вернуть зрение пса. Предстоит долгое восстановление, мы подыскиваем хозяев, – сообщила КП-Новосибирск волонтер Анна.

Уважаемые читатели! Если вы готовы помочь Брюсу – свяжитесь с волонтерами в сообществе animal_nsk «ВКонтакте» или обратитесь в редакцию.

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