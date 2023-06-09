«Потеряла голос и развела костер»: волонтеры рассказали, как искали заблудившуюся в лесу под Новосибирском 39-летнюю женщину

Дым от костра, который женщина развела ради своего спасения, осложнял поиски.

В Новосибирской области завершились поиски 39-летней женщины. Людмилу Лосеву нашли днем 6 июня. Волонтеры из новосибирского ПСО «ЛизаАрлет» рассказали, как проходила поисково-спасательная операция.

Женщина заблудилась в лесу около деревни Середино Колыванского района Новосибирской области, когда шла из гостей на автобусную остановку утром 5 июня. Потеряв голос и обессилев, она решила развести костер, чтобы ее смогли найти.

– Поиски женщины осложнялись тем, что в лесу были болота, не ловил интернет и не было мобильной связи, а еще стояла сильная жара, – рассказали волонтеры новосибирского поискового отряда «ЛизаАрлет».

Родные сначала искали женщину самостоятельно, а вечером 5 июня обратились за помощью к волонтерам. Те вызвали на подмогу кинологов. Собака быстро взяла след и повела в нужном направлении, но мешало сильное задымление местности.

– Появилась мысль, что наша пропавшая могла развести огонь, но территория дыма была очень объемной. Ночью стоял абсолютный штиль и понять, откуда именно дует ветер, было невозможно, – рассказала координатор поиска Наталья (позывной Инфинити).

Лес прочесывали пешком, на вездеходах, квадроциклах и проходимых джипах, которые предоставили местные жители. Около 14 часов 6 июня родственники поехали в зону пожара и стали звать Людмилу по имени.

– Она отозвалась, при этом голос у нее был очень слабый – почти пропал. И огонь, действительно, развела она, – добавила Наталья. – Сплоченная работа всех, кто прямо или косвенно участвовал в поиске, привела к замечательному финалу.

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