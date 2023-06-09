У дачников Новосибирской области гибнут посевы из-за аномальной жары

Посадки новосибирских дачников гибнут от жары. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирской области гибнут посевы садоводов — растения сохнут от аномальной жары. О проблеме на пресс-конференции сообщил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

— В этом году температуры +35 и выше держались целую неделю. Это стало критически сложным для наших растений и привело к гибели растений в ряде регионов. При этом почва прогревалась до 65 градусов, — рассказал политик.

По мнению министра, тяжелее всего переносят жару зерновые культуры, но больше всего «досталось» посевам масличного льна.

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