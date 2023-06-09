«Дети выбежали из воды»: новосибирцы пожаловались на хозяев собаки, распугавшей отдыхающих на пляже

Хозяева собаки вернулись на пляж с полицией. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске отдыхающие на пляже Чемского жилмассива пожаловались на хозяев собаки, которая якобы распугала всех детей. Пост-жалобу они опубликовали в группе «Инцидент Новосибирск» во ВКонтакте.

— Вчера, 7 июня, случилась вот такая вот ситуация на пляже на Чемском. Две дамы с огромной собакой пришли освежить в воде своего питомца. Когда пес зашел в воду, большинство детей выбежали на берег, потому что были напуганы. Собака была без намордника и ее сопровождающие были жутко недовольны, что люди вокруг стали возмущаться происходящим, — написала очевидец.

Почти все комментаторы поддержали хозяев пса. Фото: скриншот паблика.

— Так-то это не пляж, там запрещено купаться. Поэтому нарушители — те, кто тут устроил пляж... А намордник этой собаке явно не нужен, — написал новосибирец. Судя по 500 лайкам на комментарии, горожане солидарны с таким мнением.

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