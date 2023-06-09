В Новосибирске будут судить пьяного лихача, которого обвиняют в гибели дочери и травмах сына

Следователи собрали все доказательства вины горе-отца. Фото: Олег ЗОЛОТО

Прокурор передал в суд дело новосибирца, который сел за руль пьяный, попал в аварию и допустил смерть своей 13−летней дочки и тяжелые травмы 9−летнего сына. Об этом сообщили в региональном следственном комитете 9 июня.

— Следствие собрало достаточно доказательств — прокурор Октябрьского района направил дело в суд вместе с обвинительным заключением, — уточнили в ведомстве.

Трагедия случилась 29 марта 2023 года. Пьяный сибиряк не только сел за руль сам, но и посадил в машину своих детей: 13−летнюю дочку и 9−летнего сына. В итоге лихач влетел в припаркованный на обочине грузовик и допустил смерть своей дочки — сын тяжело пострадал.

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