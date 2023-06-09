Скорый поезд Новосибирск-Томск будет курсировать ежедневно на длинных выходных

Скорый поезд между Томском и Новосибирском будет курсировать ежедневно на длинных выходных. Фото: Олег ЗОЛОТО

Скорый поезд между Томском и Новосибирском будет курсировать ежедневно на длинных выходных. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

− Скорый поезд №869/870 сообщением Томск-2 – Новосибирск совершит дополнительный рейс 12 июня в связи с повышенным спросом на поездки в праздничные дни, − отметили в публикации.

Таким образом, в период с 9 по 12 июня включительно рейсы будут совершаться каждый день.

Расписание остается прежним. Со станции Томск-2 поезд отправляется в 6:35, в Новосибирск прибывает в 11:27. Из Новосибирска стартует в 17:30, в Томске пассажиры окажутся в 22:13.

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