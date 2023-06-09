«Тойота» превратилась в груду металлолома после жёсткого столкновения с фурой в Новосибирске. Фото: предоставлено Гошей Широновым.

Страшное ДТП произошло в Кировском районе Новосибирска на улице Петухова 9 июня. Там легковушка на скорости влетела в фуру. После удара иномарка превратилась в груду металлолома.

– Капот и багажник смяты, окна выбиты. Вокруг валяется стекло. На месте аварии затруднено движение, – написали в паблике «АСТ-54».

Как сообщил КП-Новосибирск очевидец, уничтоженным авто оказалась «Тойота Марк2».

– Думаю, водитель легковушки поворачивал от «Ленты», и его фура задела прицепом, – рассказала КП-Новосибирск очевидец.

На месте работает экипаж ГИБДД и скорая. Информация о пострадавших уточняется.

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