«Тойота» превратилась в груду металлолома после жёсткого столкновения с фурой в Новосибирске. Фото: предоставлено Гошей Широновым.
Страшное ДТП произошло в Кировском районе Новосибирска на улице Петухова 9 июня. Там легковушка на скорости влетела в фуру. После удара иномарка превратилась в груду металлолома.
– Капот и багажник смяты, окна выбиты. Вокруг валяется стекло. На месте аварии затруднено движение, – написали в паблике «АСТ-54».
Как сообщил КП-Новосибирск очевидец, уничтоженным авто оказалась «Тойота Марк2».
– Думаю, водитель легковушки поворачивал от «Ленты», и его фура задела прицепом, – рассказала КП-Новосибирск очевидец.
На месте работает экипаж ГИБДД и скорая. Информация о пострадавших уточняется.
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