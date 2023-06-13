«Бросили при переезде»: в Новосибирске дети спасли котенка со сломанной лапкой, найденного у школы

Дети назвали кота Шпаной. Фото: Предоставлено зооприютом КиттиКеа

Трое мальчишек от 10 до 13 лет заметили бездомного котенка возле школы и забрали с собой. Историю спасения рассказали волонтеры приюта КиттиКеа в Новосибирске.

- Трое детей заметили бездомного котенка возле школы №26 на улице Олеко Дундича и решили пристроить. Назвали его «Шпана дворовая». Сперва предлагали прохожим, котенка приметил наш знакомый, и 21 мая котик был у нас, – сообщила руководитель зооприюта КиттиКеа Наталья.

Ветеринары осмотрели котенка – оказалось, месяц назад у него была сломана лапка. Но перелом сросся, и операцию уже было делать поздно. Подписчики сообщества «Потеряшка.Нск» нашли похожего кота на площадке бесплатных объявлений – там было написано, что животное выбросили в апреле-мае при переезде в Октябрьском районе.

- Котик Шпана живет у нас и лечится, помотала его уличная жизнь. Кот ждет своего хозяина, как и другие 20 котов и кошек. Мы объявили сбор в помощь животным, многие из них больны и требуют лекарств для лечения диабета, вируса иммунодефицита и других тяжелых недугов. Желающие могут помочь приюту и в оплате аренды, – сообщила волонтер Наталья.

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