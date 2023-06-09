В Новосибирске в магазин заявился пьяный окровавленный мужчина: гэбээровцы вызвали ему скорую

Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

В четверг, 8 июня, т. е. аккурат накануне международного Дня Друзей, в 14:14 из пивной, расположенной на ул. Первая Чулымская в Ленинском районе, поступил сигнал тревоги. Продавец нажала кнопку тревожной сигнализации, заметив рядом с магазином драку.

Подъезжая, бойцы ГБР-75 увидели, как от магазина в сторону жилого массива стремительно побежал один мужчина, а второй остался сидеть на асфальте, вытирая с лица кровь.

Он пояснил, что три дня назад приехал из Коченевского района в Новосибирск - в гости к своему другу. Радостную встречу они отмечали, распивая водку. На четвертые сутки, желая опохмелиться, друзья отправились в ближайший пивной магазин, где между ними возник конфликт - для покупки напитка не хватало 150 рублей. Кто будет добавлять недостающую сумму, должен был решить поединок, который приятели устроили тут же за дверями пивной.

Бойцы ГБР ГВАРДИИ вызвали для иногороднего пострадавшего бригаду скорой помощи, которая госпитализировала его в ГКБ №34.

Ещё одному нарушителю, задержанному вчера бойцами ГБР-77 в магазине «Пятерочка» на ул. Ереванская, также потребовалась медицинская помощь. Находясь в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения, мужчина, вероятно, в результате падения с высоты собственного роста, получил множественные травмы и ссадины. Весь в крови он явился в магазин, напугав своим видом и покупателей, и работников, которые нажали тревожную кнопку. Прибывшие на вызов бойцы ГБР ГВАРДИИ вывели его из торгового учреждения на улицу и, как и в предыдущем случае, вызвали бригаду скорой помощи. Пострадавший был госпитализирован в больницу.

Всего за минувшие сутки сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ четырежды выпроваживали с охраняемых объектов пьяных граждан, нарушавших общественный порядок.