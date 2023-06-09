Угрожали утюгом, требовали 6 тысяч долларов: в Новосибирске вынесли приговор омичам, похитившим двух новосибирцев

В Новосибирске вынесли приговор омичам, похитившим двух новосибирцев. Фото: Управление судебного департамента НСО.

В Новосибирск осудили троих омичей: 48-летнего, 60-летнего и 30-летнего мужчин. Их обвинили в похищении людей и грабеже. Дело рассматривали в Железнодорожном районном суде.

– Суд установил, что 21 октября 2020 года подсудимые арендовали квартиру на улице Челюскинцев по поддельным документам. Под надуманным предлогом пригласили в нее двоих потерпевших. Жертвам связали им руки скотчем и веревкой, изъяли телефоны, документы и, угрожая раскаленным утюгом, нанося удары, потребовали передачи 6000 долларов США, – говорится в сообщении прокуратуры НСО.

Потерпевшие сообщили, где находятся деньги. После чего подсудимые в сопровождении одного из потерпевших отправились по адресу. Потерпевший воспользовался моментом, пока преступники искали деньги, и выпрыгнул из окна второго этажа. После чего убежал и сообщил о случившемся в полицию.

Подсудимые, не найдя деньги, взяли второго заложника и отправились с ним на машине в Омск. Машину остановили сотрудники ГИБДД по пути и задержали подсудимых.

Суд вынес им приговор. 30-летнему назначили 7 лет лишения свободы, 48-летний получил 6 лет, а 60-летний – 5 лет. Всех отправят в колонию строгого режима.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер