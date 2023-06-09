Зело красно: 10 старорусских городов, популярных у туристов из Новосибирска

Фото: Отдел по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2

В мае - сентябре прошлого года новосибирцы чаще всего ездили в Нижний Новгород. На втором месте - Тула. Третью строчку рейтинга заняла Рязань. А среди направлений, быстро набирающих популярность у новосибирских клиентов Tele2, лидирует город Рыбинск Ярославской области.

На основе обезличенных данных клиентов Tele2 проанализировала туристическую привлекательность более 20 направлений (помимо Москвы), где можно прикоснуться к истокам русской культуры: увидеть старую архитектуру, побывать в местах исторических событий, познакомиться с народными промыслами. По итогам отпускного сезона 2022 года первое место у туристов из Новосибирской области занял Нижний Новгород. В числе популярных локаций Кремль, Нижне- и Верхне-Волжская набережные, парк 800-летия Нижнего Новгорода, набережная Федоровского и парк «Швейцария».

На втором месте по популярности - Тула, на третьем - Рязань. Также в десятку рейтинга вошли Ярославль, Владимир, Тверь, Сергиев Посад, Кострома, Великий Новгород и Вологда.

Фото: Отдел по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2

Еще несколько направлений быстро набирают популярность. В городе Рыбинске Ярославской области число путешественников из Новосибирской области увеличилось на 58% по сравнению с 2021 годом. Также более чем в 1,5 раза вырос турпоток в Переславль-Залесский Ярославской области, Волоколамск Московской области и Суздаль Владимирской области. В 1,5 раза больше новосибирцев посетили Смоленск, город Углич Ярославской области, поселок Боголюбово Владимирской области и село Старая Ладога Ленинградской области.

Путешествуя по старорусским городам, новосибирцы проговорили по телефону 20 000 часов и потратили 100 000 гигабайт мобильного интернета. Больше всего абоненты звонили в Пскове, а больше всего «качали» - в Волоколамске.

Как в домашнем регионе, так и в путешествиях клиенты Tele2 могут пользоваться привилегиями в рамках программы лояльности «Больше». Для этого нужно зайти в мобильное приложение «Мой Tele2», нажать на значок подарка в нижнем правом углу экрана, выбрать регион местонахождения, после чего активировать интересующие предложения. Например, в Великом Новгороде абоненты могут получить скидку на полет на воздушном шаре, а в Старой Руссе - скидку на билет в интерактивный музей-реконструкцию «Усадьба древнерусского рушанина». Также во всех регионах клиентам Tele2 доступны кешбэк и скидки на отели, экскурсии, авиабилеты.

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