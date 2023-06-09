Пыталась перейти дорогу на красный: в Новосибирске иномарка сбила женщину

Сибирячка попала под колеса авто на пересечении Гоголя и Каменской. Фото: стоп-кадр из видео «АСТ-54»

В Новосибирске иномарка сбила женщину, которая пыталась перейти дорогу на красный сигнал светофора. ДТП произошло в пятницу, 9 июня.

Как рассказали в группе «АСТ-54», сибирячка попала под колеса авто на пересечении Гоголя и Каменской. По словам очевидицы, женщину сбила красная «Мазда».

− Мужчина на «Рено» первый остановился, чтобы помочь, − добавила местная жительница.

Очевидцы отметили, что пострадавшая осталась жива. Другие подробности ДТП выясняются.

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