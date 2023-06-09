«Приключения на все 100%»: новосибирские путешественники случайно утопили свою машину в Марокко

Новосибирские путешественники лишились одной из своих машин в Марокко. Фото: стоп-кадры из видео / http://www.youtube.com/kamerzanov

Новосибирские путешественники лишились одной из своих машин в Марокко. Пикап Toyota Hilux случайно оказался в воде. Об этом в личных соцсетях рассказал руководитель экспедиции Алексей Камерзанов.

Оказалось, что участник экспедиции по имени Дмитрий неправильно рассчитал траекторию, выезжая с парковки у горной речки, и съехал в воду. Путешественники начали думать, как достать «железного коня» из воды. Сработали слаженно – взяли тросы, прицепили их к двум автомобилям, находившемся на суше, и начали потихоньку тянуть.

Общими усилиями «Тойоту» вытащили из воды.

− Слили отовсюду воду: из бака, двигателя, мостов. А после на тросе дотянули авто до города Уарзазата, благо было всего 15 километров. Сервис нашли очень приличным. Мастера разобрали что было можно и дефектовали электронные блоки. На них обнаружена приличная коррозия, вода оказалась не очень пресной, скорее немного щелочной. Часть блоков найдена в Марокко, остальные, включая ЭБУ (электронный блок управления – прим. ред.), повезем из дома, − рассказал Алексей Камерзанов.

Машину пришлось оставить в ремонте, а сами путешественники продолжили путь на двух других автомобилях.

Эта история впечатлила интернет-пользователей.

− Приключения на все 100%, − отреагировали в сети.

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