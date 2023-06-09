«Колдунством попахивает»: в Новосибирске женщина насыпала соль под дверь соседки после ссоры

Соседка наругала хозяйку собаки, а утром нашла соль под дверью. Фото: Татьяна РАСЮК // Группа «Подслушано в Искитиме» «ВКонтакте»

Под Новосибирском конфликт двух соседей из-за выгула собаки обернулся скандалом в соцсетях. Жительница дома на микрорайоне Южный опубликовала жалобу на соседей в группе «Подслушано в Искитиме» «ВКонтакте».

- Хозяева водят собаку в туалет на детскую площадку. Собака очень большая и гуляет без намордника, на замечания хозяева отвечают с агрессией. Вчера сделала ещё раз замечание – в ответ у меня утром была под дверью соль…Что делать с этими людьми, – написала мать двух детей.

Хозяйка собаки утверждает – женщина сама ведет себя скандально:

- Наша собака ходит на поводке. Пес породы Кане Корсо (древняя порода, которую использовали гладиаторы в Древнем Риме – прим. редакции) не может гулять с намордником, у него большие щёки и обильное выделение слюней. Эта соседка оскорбляла нас за то, что мы говорили по факту: собака ходит под дерево в 10 метрах от площадки. Женщина переходила на личности, пыталась зажать руку входной дверью. У меня есть много видео с угрозами, – написала хозяйка собаки.

Пользователи соцсетей разделились на два лагеря в споре о выгуле собак. Но большинство из них удивились жалобе на соль под дверью:

- Колдунством попахивает, - считает подписчик.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Штрафы за выгул в песочнице

Новосибирские юристы считают – если собака не мешает детям, то нельзя осуждать хозяев за выгул пса во дворе. Однако выгул собаки в детской песочнице может привести к штрафу.

- Теоретически выгул собак должен проходить в специально отведенных местах, но по факту никто не привлекает владельцев за выгул собак во дворе. Собака к ребенку не приставала, вела себя доброжелательно – интересы ребенка и собаки не пересеклись, поэтому претензии матери необоснованны, – сообщила КП-Новосибирск семейный юрист Инесса Рябинина. – В последнее время есть судебная практика штрафов для владельцев собак, кошек, хорьков, которые выгуливают животных в детской песочнице. При этом в решениях судьи указали, что управляющая компания могла бы закрыть песочницу крышкой в вечернее время.

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