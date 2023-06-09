Под Новосибирском летчики испытали приборы ночного видения на «Терминаторах»

В Новосибирской области летчики выполнили полеты на «Терминаторах» в темное время суток. Фото: пресс-служба ЦВО

В Новосибирской области летчики выполнили полеты на «Терминаторах» в темное время суток. Они использовали приборы ночного видения, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Полеты были учебно-тренировочными.

− В рамках мероприятия летчики выполнили задачи по обнаружению и распознаванию различных объектов, подвижных и неподвижных наземных целей условного противника, − рассказали в пресс-службе ЦВО.

Кроме того, экипажи отработали взлет, посадку и полет по заданному маршруту по приборам и визуальному ориентированию в темноте. Маневры проводили как поодиночке, так и в составе пар.

В учениях приняли участие более 50 военнослужащих из числа летного и инженерно-технического состава.

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