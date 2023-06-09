Друзья показали последние фото подростка, погибшего при спасении тонущей школьницы. Фото: предоставлено Даниилом, другом погибшего мальчика.

Друг мальчика, погибшего при спасении тонущей школьницы, показал последнее фото с ним. На кадрах парни отдыхали на пляже. Сделали фото незадолго до трагедии.

Девочку, которую спасал школьник, ветром унесло в подводную яму. Мальчик сразу бросился ее спасть. Достал ее со дна ямы, передал друзьям по цепочке. А после. стал тонуть сам.

Друг пытался спасти мальчика, бросился в воду прямо в одежде. Но вытащить товарища, увы, не смог. Тело школьника достали спустя сутки.

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