Горят сенокосы и пастбища: под Новосибирском тушат крупный лесной пожар

В Ордынском лесничестве тушат крупный пожар на площади 14 гектаров.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ордынском лесничестве тушат крупный пожар на площади 14 гектаров. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области.
По словам сотрудников отдела лесных отношений по Ордынскому лесничеству Минприроды региона, огонь объял березняки, заброшенные сенокосы и пастбища на территории алеусского лесохозяйственного участка.
В тушении пожара задействовали четыре единицы техники и шесть человек.
− Работает ГАУ НСО «Ордынский лесхоз», тушили и ночью в том числе, − отметили в публикации.
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