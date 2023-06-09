Горят сенокосы и пастбища: под Новосибирском тушат крупный лесной пожар

В Ордынском лесничестве тушат крупный пожар на площади 14 гектаров. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ордынском лесничестве тушат крупный пожар на площади 14 гектаров. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

По словам сотрудников отдела лесных отношений по Ордынскому лесничеству Минприроды региона, огонь объял березняки, заброшенные сенокосы и пастбища на территории алеусского лесохозяйственного участка.

В тушении пожара задействовали четыре единицы техники и шесть человек.

− Работает ГАУ НСО «Ордынский лесхоз», тушили и ночью в том числе, − отметили в публикации.

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