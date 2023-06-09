Два выпускника из Бердска набрали 100 баллов на ЕГЭ

В Бердске Новосибирской области два выпускника набрали 100 баллов на ЕГЭ. Фото: Роман Бурдин

В Бердске Новосибирской области два выпускника набрали 100 баллов на ЕГЭ. Речь идет о предметах «Химия» и «Литература».

Наивысший балл получили ученик школы № 1 Максим Бибко и ученица лицея № 6 Ксения Шарова. Максим сдавал химию, а Ксения – литературу.

Об успех бердчан рассказал мэр города Роман Бурдин.

− Поздравляю обучающихся с достигнутыми результатами! – написал глава Бердска на личной странице «ВКонтакте».

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