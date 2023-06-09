В Новосибирский зоопарк из Москвы прилетели мадагаскарский удав и пара гусей-сухоносов. Фото: Александр ГЛУЗ

В Новосибирском зоопарке появились новые обитатели. Их доставили из Москвы. Об этом сообщает Россельхознадзор.

– В конце мая 2023 года в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило размещены сетчатый питон, мадагаскарский удав и пара – самец и самка – гусей сухоносов, – говорится в сообщении пресс-службы.

Известно, что новые обитатели прибыли из столичного зоопарка. Доставили их на самолете. Выгрузку животных проконтролировали сотрудники Россельхознадзора в аэропорту Толмачево.

Известно, что на этапах перевозки были соблюдены ветеринарно-санитарные требования.

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