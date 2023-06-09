В Новосибирске на станции метро «Спортивная» установили первое навигационное табло

Буквы на табло специально сделали крупными. Фото: СпецТрансСтрой

Первое навигационное табло с указанием станций правобережной ветки появилось на «Спортивной» в Новосибирске. Об этом сообщили в компании «СпецТрансСтрой».

− Сегодня в вестибюле смонтирован первый указатель для удобства пассажиров. Он полностью соответствует системе городской навигации в метрополитене и расположен на самом видном месте, − отметили в пресс-службе компании.

На табло изображены указатель в сторону правого берега и названия всех станций метро правобережной ветки и переходов к поездам Дзержинской линии. Надписи приведены на русском и английском языках.

Табло подсвечивается для удобства пассажиров, буквы на нем специально сделали крупными. Аналогичные навигационные табло появятся на всех входах и выходах в подземке, на участках «К поездам метро» и «Выход в город».

Работы планируют завершить в первой декаде июля.

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