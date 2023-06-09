Фрукты и овощи высыпались на дорогу: в Новосибирске на Бугринском мосту столкнулись две ГАЗели с товаром

Из машин высыпались перевозимые фрукты и овощи. Фото: стоп-кадр из видео АСТ-54
Две ГАЗели с товаром столкнулись на Бугринском мосту в Новосибирске. ДТП произошло утром в пятницу, 9 июня.
Публикация появилась в группе «АСТ-54». По словам очевидца, из машин высыпались перевозимые фрукты и овощи.
− Оба грузовых автомобиля получили серьезные повреждения. Такое ощущение, что зацепились бортами, − отметил автор видео.
Информации о пострадавших не поступало. Движение на участке затруднено.
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