В Бурятии 12-летний мальчик стал жертвой мошенников через соцсети

В Улан-Удэ злоумышленники обманули 12-летнего мальчика. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Улан-Удэ злоумышленники обманули 12-летнего мальчика. Школьник поначалу не понял, что имеет дело с мошенниками.

Днем 6 июня в отдел полиции обратилась 40-летняя местная жительница. Она сообщила, что неизвестные, воспользовавшись доверчивостью ее сына, оформили кредит на ее имя и списали со счетов все деньги. Размер ущерба составил 112 тысяч рублей, пишет «Номер один» со ссылкой на МВД Бурятии.

Выяснилось, что ночью мальчик сидел в телефоне, когда его мама уже спала. Внезапно подростку пришло сообщение в одной из соцсетей. Незнакомец под видом ребенка попросил помочь с проверкой связи. Сказал, что его сообщения якобы не доходят до адресатов. В процессе переписки злоумышленник начал узнавать информацию о школьнике – где тот живет, в каком классе учится и так далее.

Затем мошенник заявил, что номер телефона мальчика каким-то образом привязался к его номеру. Попросил продиктовать номер его матери, чтобы вернуть все как было.

− Дальнейший «разговор» развивался в том же ключе: мамин номер вдруг оказался привязанным к банковской карте незнакомца. Чтобы это «исправить», написавший попросил прислать уже номер карты женщины, а впоследствии – воспользоваться ее телефоном и назвать все поступающие коды и пароли, − отметили в публикации.

В какой-то момент на телефон женщины начали приходить уведомления о списании денежных средств. Поняв, что произошло, подросток побежал будить маму. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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