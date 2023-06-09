Названы объекты, которые строили в Новосибирске студенческие отряды. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Стало известно, в строительстве каких объектов в Новосибирске участвовали студенческие отряды. Их перечислили в управлении молодежной политики мэрии города.

– Что касается Новосибирска, то студотряды принимали участие в строительстве Аквапарка. Если брать более раннее время, то студотряды также участвовали в строительстве театра «Глобус», – рассказал КП-Новосибирск руководитель Управления молодежной политики мэрии Новосибирска Евгений Твердохлебов.

По словам руководителя, студенты из Новосибирска работают по всей России.

– По всей России ездят наши ребята – от Камчатки до Владивостока. Это не только строительные студотряды, это и педагогические отряды, а также медицинские. Буквально на прошлой неделе мы отправили в трудовой путь порядка 1200 бойцов. Наши ребята по всей России показывают, что такое сибирский дух и трудолюбие.

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