В Новосибирске транспортные полицейские вернули пенсионерке украденную сумку с деньгами

Транспортные полицейские помогли пенсионерке вернуть украденную сумку с деньгами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Транспортные полицейские помогли пенсионерке вернуть украденную сумку с деньгами. Преступление было совершено в электричке сообщением «Новосибирск-Главный – Каргат».

71-летняя женщина забыла сумку в электропоезде. Внутри лежала ее ежемесячная пенсия. Бесхозную вещь обнаружил 29-летний житель Новосибирской области, который возвращался домой с рабочей смены. Сибиряк решил присвоить сумку себе.

− Злоумышленник пояснил, что в сумке находились документы потерпевшей, но он не предпринял никаких попыток вернуть ей утраченные вещи. Общая сумма ущерба составила 18 тысяч рублей, − рассказали в УТ МВД России по СФО.

Полицейские вернули похищенное пенсионерке. Женщина поблагодарила сотрудников за работу, отметив, что это были ее единственные средства к существованию на ближайший месяц.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 158 УК РФ – «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

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