В Новосибирске планируют до осени завершить благоустройство дворов на Хилокской

В Новосибирске начали благоустраивать дворы на улице Хилокской. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новосибирске начали благоустраивать дворы на улице Хилокской. Работы планируют завершить к 31 августа.

− В рамках благоустройства отремонтируют проезды, тротуары и уширения во дворах многоквартирных домов № 3, 3/1, 3/2, 5, 7 на улице Хилокской. Общая площадь работ − более 2,7 тысячи квадратных метров, − сообщили в мэрии города.

Был заключен муниципальный контракт, определен подрядчик. Работы начали 6 июня. Дорожники демонтируют бордюрный камень и старое покрытие, засыпанное щебнем и грязью. На его месте уложат асфальт.

Председатель комитета по благоустройству в сфере ЖКХ мэрии Новосибирска Анна Зайченкова отметила, что местные жители согласовали схему благоустройства.

На работы потратят в общей сложности 8,4 миллиона рублей.

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