«Это взаимная любовь»: актер Милош Бикович рассказал о своей жизни в России

В Новосибирске прошел спектакль «Ложь» с участием сербского и российского актера Милоша Биковича. Фото: Арина Суворова/"Горсайт"

В Новосибирске прошел спектакль «Ложь» с участием сербского и российского актера Милоша Биковича. Он рассказал о том, что для него значит эта постановка и немного о значении всей русской культуры в его жизни.

— Когда шла подготовка, складывалось ощущение, что мы делали спектакль, который будет касаться всех. Он поднимает достаточно важные, горькие, неприятные темы и вопросы, — рассказал Милош Бикович «Горсайту».

Помимо театральных постановок, за время работы в России Милош успел сыграть в достаточном количестве киноработ. И завоевать любовь российского зрителя. Сам актер признается, что он питает к России ответную любовь. Нашей страной и культурой Милош, по его словам, заинтересовался еще до того, как стал здесь работать. И начал, как водится, с литературы и кинематографа.

— Для меня этот переезд и возможность существовать как актёр здесь является чудом. Любовь, которую я почувствовал к русской культуре, творчеству — она взаимна, и я этому очень рад, — отметил вктер.

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